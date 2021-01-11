У Роттердамі стався потужний вибух, пошкоджено 7 будинків

Фото: наслідки вибуху в Роттердамі (nos.nl)

У Роттердамі стався сильний вибух. В результаті вибуху постраждали мінімум сім будинків та низка автомобілів.

Про це повідомляє NOS.

Вибух стався у Кроненбурзі близько 3 години ночі. Вікна сусідніх будинків були пошкоджені, але мешканцям не довелося залишати свої будинки.

Попередньо, причиною вибуху могла стати ручна граната, яку хтось кинув у будинок.

Нагадаємо, в американському місті Балтімор стався вибух у будівлі Baltimore Gas & Electric. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, десять осіб.

Також в американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух кількох будинків. В результаті загинули і постраждали чотири людини.

Крім того, раніше в результаті пожежі і подальшого вибуху на кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго постраждала 21 людина. Серед них 17 моряків і четверо цивільних осіб.

Зазначимо, у триповерховому житловому будинку Риги стався вибух, який частково зруйнував будівлю та спричинив пожежу. У результаті події одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення.