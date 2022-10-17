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По роті щодня. Арестович розповів про втрати окупантів під Бахмутом

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські військові щодня в районі Бахмута Донецької області в боях втрачають щонайменше одну роту солдатів і офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Там місцевість виглядає гірше, ніж у Першу світову війну. Там уже живого місця немає, все викопано артилерією. Ми кладемо їх за найскромнішими, за стриманими оцінками десь рота на день, реально, звичайно, більше. І там пруть нові хвилі по тілах своїх полеглих товаришів. А пруть із однієї простої причини - там подвійна система загороджувальних загонів у районі Бахмута", - зазначив Арестович.

За його словами, з півночі на Бахмут наступають "кадировці", а зі сходу - найманці ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Також раніше Зеленський заявив, що останніми днями тривають активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.

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Олексій АрестовичВторгнення Росії до УкраїниБахмутДонецька область