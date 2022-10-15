Наче кадри Першої світової: Міноборони показало відео з позицій під Бахмутом

Фото: у Міноборони України показали відео з позицій українських військових під Бахмутом (Getty Images)

У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міністерства оборони України.