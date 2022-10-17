RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По роте в день. Арестович рассказал о потерях оккупантов под Бахмутом

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные ежедневно в районе Бахмута Донецкой области в боях теряют не менее одной роты солдат и офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Там местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все изрыто артиллерией. Мы кладем их по самым скромным, по самым сдержанным оценкам где-то роту в день, реально, конечно, больше. И там прут новые волны по телам своим павших товарищей. А прут по одной простой причине - там двойная система заградотрядов в районе Бахмута", - отметил Арестович.

По его словам, с севера на Бахмут наступают "кадыровцы", а с востока - наемники ЧВК "Вагнера".

Напомним, что в Министерстве обороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Также ранее Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей АрестовичВторжение России в УкраинуБахмутДонецкая область