Ротенберг і не тільки. Мін’юст подав позов про конфіскацію активів низки російських олігархів

Україна хоче конфіскувати майно, яке належить чотирьом російським олігархам. Серед них є причетні до незаконного будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції України.
Зазначається, що було подано позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до наступних олігархів РФ:
Ротенберга Ігоря Аркадійовича;
Ротенберга Аркадія Романовича;
Скоробогатька Олександра Івановича;
Пономаренка Олександра Анатолійовича.
Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути наступні активи:
Аркадій Ротенберг є наближеною особою до російського диктатора Володимира Путіна. Саме його компанія займалась незаконним будівництвом Керченського мосту в окупованому Криму.
Ігор Ротенберг є сином Аркадія Ротенберга та головою ради директорів Національних телематичних систем.
Олександр Пономаренко - голова правління міжнародного аеропорту "Шереметьєво".
Олександр Скоробагатько - уродженець Горлівки. З 2016 року є власником майже 70% аеропорту "Шереметьєво".
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи російського підприємця під виглядом контрольного пакета санкцій одного з українських банків.
Раніше стало відомо, що ВАКС схвалив конфіскацію активів російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.
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