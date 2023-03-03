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Ротенберг і не тільки. Мін’юст подав позов про конфіскацію активів низки російських олігархів

Фото: Аркадій Ротенберг (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Україна хоче конфіскувати майно, яке належить чотирьом російським олігархам. Серед них є причетні до незаконного будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції України.

Зазначається, що було подано позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до наступних олігархів РФ:

  • Ротенберга Ігоря Аркадійовича;

  • Ротенберга Аркадія Романовича;

  • Скоробогатька Олександра Івановича;

  • Пономаренка Олександра Анатолійовича.

Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути наступні активи:

  • 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті";
  • 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ".

Аркадій Ротенберг є наближеною особою до російського диктатора Володимира Путіна. Саме його компанія займалась незаконним будівництвом Керченського мосту в окупованому Криму.

Ігор Ротенберг є сином Аркадія Ротенберга та головою ради директорів Національних телематичних систем.

Олександр Пономаренко - голова правління міжнародного аеропорту "Шереметьєво".

Олександр Скоробагатько - уродженець Горлівки. З 2016 року є власником майже 70% аеропорту "Шереметьєво".

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи російського підприємця під виглядом контрольного пакета санкцій одного з українських банків.

Раніше стало відомо, що ВАКС схвалив конфіскацію активів російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

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