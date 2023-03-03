Ротенберг і не тільки. Мін’юст подав позов про конфіскацію активів низки російських олігархів

Зазначається, що було подано позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до наступних олігархів РФ:

Ротенберга Ігоря Аркадійовича;

Ротенберга Аркадія Романовича;

Скоробогатька Олександра Івановича;

Пономаренка Олександра Анатолійовича.

Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути наступні активи:

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті";

66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ".

Аркадій Ротенберг є наближеною особою до російського диктатора Володимира Путіна. Саме його компанія займалась незаконним будівництвом Керченського мосту в окупованому Криму.

Ігор Ротенберг є сином Аркадія Ротенберга та головою ради директорів Національних телематичних систем.

Олександр Пономаренко - голова правління міжнародного аеропорту "Шереметьєво".

Олександр Скоробагатько - уродженець Горлівки. З 2016 року є власником майже 70% аеропорту "Шереметьєво".