Ротенберг и не только. Минюст подал иск о конфискации активов ряда российских олигархов

Украина хочет конфисковать имущество, принадлежащее четырем российским олигархам. Среди них есть причастные к незаконному строительству Керченского моста в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины.
Отмечается, что был подан иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства Украины к следующим олигархам РФ:
Ротенберга Игоря Аркадьевича;
Ротенберга Аркадия Романовича;
Скоробогатька Александра Ивановича;
Пономаренко Александра Анатольевича.
Минюст в поданном в Высший антикоррупционный суд исковом заявлении просит применить санкцию в виде взыскания в доход государства активов вышеупомянутых лиц и взыскать следующие активы:
Аркадий Ротенберг приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину. Именно его компания занималась незаконным строительством Керченского моста в оккупированном Крыму.
Игорь Ротенберг - сын Аркадия Ротенберга и председателя совета директоров Национальных телематических систем.
Александр Пономаренко - председатель правления международного аэропорта "Шереметьево".
Александр Скоробогатько - уроженец Горловки. С 2016 года владеет почти 70% аэропорта "Шереметьево".
Напомним, Высший антикоррупционный суд решил конфисковать активы российского предпринимателя под видом контрольного пакета санкций одного из украинских банков.
Ранее стало известно, что ВАКС одобрил конфискацию активов российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.
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