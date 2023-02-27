Належали росіянину. ВАКС конфіскував контрольний пакет акцій PIN Bank

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи російського підприємця під виглядом контрольного пакету санкцій одного з українських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Рішенням суду стягнуто в доход держави, активи відповідача - 88,890583% акцій українського банку", - сказано в повідомленні.

При цьому в повідомленні не розкривається особистість росіянина, активи якого були конфісковані, і назва банку. Але, згідно з даними Судової влади , Мін'юст подав позов проти громадянина РФ, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера. Йому належав контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank).