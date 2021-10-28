Ротации в Кабмине: нардепы рассмотрят отставки министров на следующей неделе

Верховная рада на следующей неделе планирует рассмотреть кадровые перестановки в правительстве. Вероятнее всего, это произойдет во второй половине недели, а именно - в среду и четверг.
Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, в понедельник вечером фракция монобольшинства будет обсуждать кадровые вопросы на своем заседании.
"Очевидно, что рассмотрение может быть в среду и четверг, в зависимости от завершения рассмотрения поправок в бюджет. Но, конечно, этому должно предшествовать заседание фракции в понедельник вечером, где будут уже, очевидно, кандидаты. Они будут представлять свои программы, давать ответы на вопросы, и фракция будет определяться. В случае Министерства обороны - это прерогатива президента, но мы готовы его решение поддержать", - рассказала Кравчук.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Рада может уволить 5 министров.
Как известно, в парламент уже поступило заявление об отставке от главы Минэкологии.