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Ротации в Кабмине: нардепы рассмотрят отставки министров на следующей неделе

Автор: Ульяна Безпалько

Верховная рада на следующей неделе планирует рассмотреть кадровые перестановки в правительстве. Вероятнее всего, это произойдет во второй половине недели, а именно - в среду и четверг.

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, в понедельник вечером фракция монобольшинства будет обсуждать кадровые вопросы на своем заседании.

"Очевидно, что рассмотрение может быть в среду и четверг, в зависимости от завершения рассмотрения поправок в бюджет. Но, конечно, этому должно предшествовать заседание фракции в понедельник вечером, где будут уже, очевидно, кандидаты. Они будут представлять свои программы, давать ответы на вопросы, и фракция будет определяться. В случае Министерства обороны - это прерогатива президента, но мы готовы его решение поддержать", - рассказала Кравчук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Рада может уволить 5 министров.

Как известно, в парламент уже поступило заявление об отставке от главы Минэкологии.

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Кабинет Министров УкраиныОтставка КабминаЕвгения КравчукСлуга народаВерховная рада