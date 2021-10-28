Ротації у Кабміні: нардепи розглянуть відставки міністрів наступного тижня

Верховна рада наступного тижня планує розглянути кадрові перестановки в уряді. Найімовірніше, це відбудеться в другій половині тижня, а саме - в середу та четвер.

За її словами, в понеділок ввечері фракція монобільшості буде обговорювати кадрові питання на своєму засіданні.

"Очевидно, що розгляд може бути в середу і четвер, залежно від завершення розгляду поправок до бюджету. Але, звичайно, що цьому має передувати засідання фракції в понеділок ввечері, де будуть уже, очевидно, кандидати. Вони будуть представляти свої програми, давати відповіді на запитання, і фракція вже буде визначатися. У випадку Міністерства оборони - це прерогатива президента, але ми готові його рішення підтримати", - розповіла Кравчук.