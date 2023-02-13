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"Рота потрапила під заміс". Під Сватовим на росіян тисне велике угруповання ЗСУ (перехоплення)

Ілюстративне фото: під Сватовим на росіян тисне велике угруповання ЗСУ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові просуваються вперед на Сватівському напрямку в Луганській області. Російські окупанти вимушені оборонятися та йти у бій проти більших угрупувань українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Вот идет прорыв в нашем направлении, там рота одна под п*здоган попала, под замес, нам пол часа дали, мы должны выдвинуться в ним на помощь оборону сдержать", - розповів загарбник.

За його словами, в українському угрупуванні близько 30-40 людей. При цьому проти українців відправляють усього 11 росіян.

"Там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать", - додав окупант.

Як повідомлялося раніше, загарбники, ймовірно, готуються до чергової ескалації у війні проти України в лютому.

Окрім того, українська розвідка повідомляла, що РФ готується розпочати нову хвилю мобілізації, але це ще більше її виснажить.

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