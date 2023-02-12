"Кажуть, що лютий буде вирішальним". Окупант розповів про можливу ескалацію (перехоплення)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Солдат РФ розповів, що додому його не відпускають і відпустка можлива лише через півроку чи рік. При цьому, за його словами, влада РФ зараз хоче набрати велику кількість військових, вона змушує всіх підписувати контракт.

"Хлопці кажуть, що у лютому буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, техніку підігнали", - додав окупант.