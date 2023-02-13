RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Рота попала под замес". Под Сватово на россиян давит большая группировка ВСУ (перехват)

Иллюстративное фото: под Сватово на россиян давит большая группировка ВСУ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продвигаются вперед на Сватовском направлении в Луганской области. Российские оккупанты вынуждены обороняться и идти в бой против больших группировок украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Вот идет прорыв в нашем направлении, там рота одна под п*здоган попала, под замес, нам пол часа дали, мы должны выдвинуться в ним на помощь оборону сдержать", - рассказал захватчик.

По его словам, в украинской группировке около 30-40 человек. При этом против украинцев отправляется всего 11 россиян.

"Там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать", - добавил оккупант.

Как сообщалось ранее, захватчики, вероятно, готовятся к очередной эскалации в войне против Украины в феврале.

Кроме того, украинская разведка сообщала, что РФ готовится начать новую волну мобилизации, но это еще больше ее истощает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна России против Украины