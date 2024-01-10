РосЗМІ заявили, що на територію аеродрому "Енгельс" впали дрони

За даними росЗМІ, у Саратовській області цієї ночі нібито збили два безпілотники.

"За даними ASTRA, безпілотників було 2, їх було збито і впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо", - пишуть росіяни.

При цьому Міноборони Росії сьогодні зранку відзвітувало, що у Саратовській області збили один дрон. Традиційно росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що безпілотник нібито знищили над територією Енгельського району.

Що відомо про аеродром

На аеродромі "Енгельс" базуються важкі стратегічні бомбардувальники РФ - Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні. ЗМІ наголошують, що це єдина авіабаза, де дислокуються новіші російські Ту-160.

Нагадаємо, 5 та 26 грудня 2022 року на аеродромі "Енгельс" пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що аеродром атакували. Внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс" пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Також росіяни заявляли, що внаслідок атаки 26 грудня загинули троє російських військових.