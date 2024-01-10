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РосСМИ заявили, что на территорию аэродрома "Энгельс" упали дроны

Фото: росСМИ заявили, что на аэродроме "Энгельс" упали дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские СМИ заявили, что в районе аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, где базируются самолеты Ту-95, сбили дроны. Они упали на территории авиабазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

По данным росСМИ, в Саратовской области этой ночью якобы сбили два беспилотника.

"По данным ASTRA, беспилотников было 2, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно", - пишут россияне.

При этом Минобороны России сегодня утром отчиталось, что в Саратовской области был сбит один дрон. Традиционно россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

Губернатор области Роман Бусаргин заявил, что беспилотник якобы уничтожен над территорией Энгельского района.

Что известно об аэродроме

На аэродроме "Энгельс" базируются тяжелые стратегические бомбардировщики РФ - Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине. СМИ подчеркивают, что это единственная авиабаза, где дислоцируются более новые российские Ту-160.

Напомним, 5 и 26 декабря 2022 года на аэродроме "Энгельс" раздались взрывы. Позже стало известно, что аэродром атаковали. В результате взрывов на аэродроме "Энгельс" поврежден по меньшей мере один стратегический бомбардировщик Ту-95.

Также россияне заявляли, что в результате атаки 26 декабря погибли трое российских военных.

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