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РосЗМІ заявили про два "абсолютні рекорди" України під час атаки на РФ

15:01 18.08.2026 Вт
2 хв
Пропагандисти визнали колосальний масштаб нового удару ЗСУ
aimg Юлія Капітонова
Фото: Україна могла атакувати РФ тисячами дронів (Getty Images)

Протягом минулої доби Сили оборони України били по Росії рекордною кількістю ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Російські пропагандисти посилаються на нові дані Міністерства оборони РФ. У відомстві заявили, що їхня ППО нібито знешкодила 1671 український дрон, десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.

Як виявилося, протягом доби ЗСУ посилювали повітряні атаки на країну-агресорку. На тлі останніх подій росЗМІ постійно оновлювали дані про українські "абсолютні рекорди".

"ППО збила 1478 дронів над Росією за минулу добу - це абсолютний рекорд", - написали пропагандисти о 12:15.

Однак згодом з'ясувалося, що Сили оборони України знову нібито перевершили самі себе.

"ППО збила 1671 дрон над Росією минулої доби - це абсолютний рекорд", - оновило дані "РИА Новости" о 12:39.

Фактично росЗМІ заявили про наймасштабнішу дронову атаку України на РФ за весь час війни.

Однак ні Міноборони РФ, ні Генштаб ЗСУ поки що не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, російська влада ніколи не розкриває кількість засобів ураження, якими Україна атакує РФ.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів