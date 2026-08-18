Російські пропагандисти посилаються на нові дані Міністерства оборони РФ. У відомстві заявили, що їхня ППО нібито знешкодила 1671 український дрон, десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.

Як виявилося, протягом доби ЗСУ посилювали повітряні атаки на країну-агресорку. На тлі останніх подій росЗМІ постійно оновлювали дані про українські "абсолютні рекорди".

"ППО збила 1478 дронів над Росією за минулу добу - це абсолютний рекорд", - написали пропагандисти о 12:15.

Однак згодом з'ясувалося, що Сили оборони України знову нібито перевершили самі себе.

"ППО збила 1671 дрон над Росією минулої доби - це абсолютний рекорд", - оновило дані "РИА Новости" о 12:39.

Фактично росЗМІ заявили про наймасштабнішу дронову атаку України на РФ за весь час війни.

Однак ні Міноборони РФ, ні Генштаб ЗСУ поки що не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Нагадаємо, російська влада ніколи не розкриває кількість засобів ураження, якими Україна атакує РФ.