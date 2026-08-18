РосЗМІ заявили про два "абсолютні рекорди" України під час атаки на РФ

Протягом минулої доби Сили оборони України били по Росії рекордною кількістю ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Російські пропагандисти посилаються на нові дані Міністерства оборони РФ. У відомстві заявили, що їхня ППО нібито знешкодила 1671 український дрон, десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.
Як виявилося, протягом доби ЗСУ посилювали повітряні атаки на країну-агресорку. На тлі останніх подій росЗМІ постійно оновлювали дані про українські "абсолютні рекорди".
"ППО збила 1478 дронів над Росією за минулу добу - це абсолютний рекорд", - написали пропагандисти о 12:15.
Однак згодом з'ясувалося, що Сили оборони України знову нібито перевершили самі себе.
"ППО збила 1671 дрон над Росією минулої доби - це абсолютний рекорд", - оновило дані "РИА Новости" о 12:39.
Фактично росЗМІ заявили про наймасштабнішу дронову атаку України на РФ за весь час війни.
Однак ні Міноборони РФ, ні Генштаб ЗСУ поки що не підтвердили і не спростували цю інформацію.
Нагадаємо, російська влада ніколи не розкриває кількість засобів ураження, якими Україна атакує РФ.
Раніше РБК-Україна розповідало про нову атаку Сили оборони України на Москву та область, яка відбулася 18 серпня.
Також ми писали, як українська ППО відбивала повітряний удар РФ минулої ночі.
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