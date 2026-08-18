Российские пропагандисты ссылаются на новые данные Министерства обороны РФ. В ведомстве заявили, что их ПВО якобы обезвредила 1671 украинский дрон, десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.

Как оказалось, в течение суток ВСУ усиливали воздушные атаки на страну-агрессорку. На фоне последних событий росСМИ постоянно обновляли данные об украинских "абсолютных рекордах".

"ПВО сбила 1478 дронов над Россией за минувшие сутки - это абсолютный рекорд", - написали пропагандисты в 12:15.

Однако впоследствии выяснилось, что Силы обороны Украины снова превзошли сами себя.

"ПВО сбила 1671 дрон над Россией за прошедшие сутки - это абсолютный рекорд", - обновило данные "РИА Новости" в 12:39.

Фактически росСМИ заявили о самой масштабной дроновой атаке Украины на РФ за все время войны.

Однако ни Минобороны РФ, ни Генштаб ВСУ пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Напомним, российские власти никогда не раскрывают количество средств поражения, которыми Украина атакует РФ.