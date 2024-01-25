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РосЗМІ заявили про атаку на військовий полігон під окупованим Іловайськом

Фото: росіяни заявили про атаку на полігон під окупованим Іловайськом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Вчора, 24 січня, після опівдня у проросійських Telegram-каналах писали про вибухи в Іловайську. Також повідомлялося про нібито "прильоти".

ASTRA стверджує, що був атакований військовий полігон у районі селища Покровка під Іловайськом. Росіяни звинуватили Україну і заявили, що обстріл був з РСЗВ HIMARS.

Фото: в районі Іловайська чули вибухи (t.me/astrapress)

При цьому, за даними російських ЗМІ, внаслідок обстрілу начебто є загиблі та поранені російські військові. Їх кількість невідома.

Україна офіційно не підтверджувала удар та не коментувала ситуацію.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. 

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.

Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.

 

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