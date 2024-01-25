РосСМИ заявили об атаке на военный полигон под оккупированным Иловайском

Вчера, 24 января, после полудня в пророссийских Telegram-каналах писали о взрывах в Иловайске. Также сообщалось о якобы "прилетах".

ASTRA утверждает, что был атакован военный полигон в районе поселка Покровка под Иловайском. Россияне обвинили Украину и заявили, что обстрел был из РСЗО HIMARS.

Фото: в районе Иловайска слышали взрывы (t.me/astrapress)

При этом, по данным российских СМИ, в результате обстрела якобы есть погибшие и раненые российские военные. Их количество неизвестно.

Украина официально не подтверждала удар и не комментировала ситуацию.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.

Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте - читайте в обзоре РБК-Украина.