РосЗМІ повідомляють про ракетний удар по нафтопроводу "Дружба" у Брянській області

У Росії повідомляють про ракетний удар з системи "Точка-У" по нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. По ньому РФ прокачує нафту через Білорусь до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російського Telegram-каналу Mash .

Як стверджує канал, ракета впала поряд з нафтоперекачувальною станцією "Новозибків". "Фахівцями", що прибули на місце, зафіксовано вирву діаметром 20 метрів. При цьому НПС нібито пошкоджена "незначно".

Російські ЗМІ вже встигли звинуватити в ударі Збройних сил України. Проте українська сторона інформацію наразі не коментувала.

"У рік через неї (нафтопровід "Дружба" - ред.) проходить більше 33 млн тонн нафти - транзитом через Білорусь до Європи, в обхід України. Постраждалих внаслідок атаки немає, весь персонал своєчасно евакуювали", - йдеться у повідомленні.