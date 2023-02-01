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РосЗМІ повідомляють про ракетний удар по нафтопроводу "Дружба" у Брянській області

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Середа 01 лютого 2023 13:41
РосЗМІ повідомляють про ракетний удар по нафтопроводу "Дружба" у Брянській області Фото: росЗМІ повідомляють про ракетний удар по нафтопроводу "Дружба" у Брянській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії повідомляють про ракетний удар з системи "Точка-У" по нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. По ньому РФ прокачує нафту через Білорусь до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російського Telegram-каналу Mash.

Як стверджує канал, ракета впала поряд з нафтоперекачувальною станцією "Новозибків". "Фахівцями", що прибули на місце, зафіксовано вирву діаметром 20 метрів. При цьому НПС нібито пошкоджена "незначно".

Російські ЗМІ вже встигли звинуватити в ударі Збройних сил України. Проте українська сторона інформацію наразі не коментувала.

"У рік через неї (нафтопровід "Дружба" - ред.) проходить більше 33 млн тонн нафти - транзитом через Білорусь до Європи, в обхід України. Постраждалих внаслідок атаки немає, весь персонал своєчасно евакуювали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Брянській області РФ заявили про обстріл прикордонного села. Внаслідок удару в населеному пункті низка руйнувань.

Також РБК-Україна писала про те, що в Білгородській області нещодавно прогриміли вибухи . Влада заявила про "прильоти".

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