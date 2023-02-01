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РосСМИ сообщают о ракетном ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области

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Среда 01 февраля 2023 13:41
РосСМИ сообщают о ракетном ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области Фото: росСМИ сообщают о ракетном ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России сообщают о ракетном ударе из системы "Точка-У" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. По нему РФ прокачивает нефть через Беларусь в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение российского Telegram-канала Mash.

Как утверждает паблик, ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией "Новозыбков". Прибывшими на место "специалистами" зафиксирована воронка диаметром 20 метров. При этом НПС якобы повреждена "незначительно".

Российские СМИ уже успели обвинить в ударе Вооруженные силы Украины. Однако украинская сторона информацию пока не комментировала.

"В год через нее (нефтепровод "Дружба" - ред.) проходит больше 33 млн тонн нефти - транзитом через Беларусь в Европу, в обход Украины. Пострадавших в результате атаки нет, весь персонал своевременно эвакуировали", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Брянской области РФ заявили об обстреле пограничной деревни. В результате удара в населенном пункте ряд разрушений.

Также РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области недавно прогремели взрывы. Власти заявили о "прилетах".

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Российская Федерация Дружба Брянская область ракетный удар
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