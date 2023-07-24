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РосЗМІ повідомляють про падіння безпілотника під Москвою

Ілюстративне фото: росЗМІ повідомляють про падіння безпілотника під Москвою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під Москвою сьогодні, 24 липня, увечері нібито впав безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Як пише пропагандистське видання, екстрені служби заявляють, що у селищі Первомайське під Москвою впав "безпілотник вертолітного типу".

За непідтвердженою інформацією, він приземлився біля приватного домоволодіння, "пошкоджень та постраждалих немає".

Дрон уже нібито вилучили правоохоронці.

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, вночі два дрони атакували Москву. За словами мера Сергія Собяніна, один з них ударив по бізнес-центру, а другий - упав біля будівлі Міністерства оборони РФ.

При цьому розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зазначав, що поряд з місцем падіння уламків безпілотника знаходиться Військовий університет, а також кілька секретних об'єктів Головного розвідувального управління РФ, зокрема, "штаб кібератак ГРУ".

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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