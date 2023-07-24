RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РосСМИ сообщают о падении беспилотника под Москвой

Иллюстративное фото: росСМИ сообщают о падении беспилотника под Москвой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Под Москвой сегодня, 24 июля, вечером якобы упал беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Как пишет пропагандистское издание, экстренные службы заявляют, что в поселке Первомайское под Москвой упал "беспилотник вертолетного типа".

По неподтвержденной информации, он приземлился возле частного домовладения, "повреждений и пострадавших нет".

Дрон уже якобы изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Атака дронов на Москву

Напомним, сегодня, 24 июля, ночью два дрона атаковали Москву. По словам мэра Сергея Собянина, один из них ударил по бизнес-центру, а второй - упал возле здания Министерства обороны РФ.

При этом расследователь Bellingcat Христо Грозев отмечал, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности, "штаб кибератак ГРУ".

Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москвадрониатака дроновВойна России против Украины