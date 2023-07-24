РосСМИ сообщают о падении беспилотника под Москвой

Под Москвой сегодня, 24 июля, вечером якобы упал беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Как пишет пропагандистское издание, экстренные службы заявляют, что в поселке Первомайское под Москвой упал "беспилотник вертолетного типа".
По неподтвержденной информации, он приземлился возле частного домовладения, "повреждений и пострадавших нет".
Дрон уже якобы изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, сегодня, 24 июля, ночью два дрона атаковали Москву. По словам мэра Сергея Собянина, один из них ударил по бизнес-центру, а второй - упал возле здания Министерства обороны РФ.
При этом расследователь Bellingcat Христо Грозев отмечал, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности, "штаб кибератак ГРУ".
Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.
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