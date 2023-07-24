РосСМИ сообщают о падении беспилотника под Москвой

Как пишет пропагандистское издание, экстренные службы заявляют, что в поселке Первомайское под Москвой упал "беспилотник вертолетного типа".

По неподтвержденной информации, он приземлился возле частного домовладения, "повреждений и пострадавших нет".

Дрон уже якобы изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Атака дронов на Москву

Напомним, сегодня, 24 июля, ночью два дрона атаковали Москву. По словам мэра Сергея Собянина, один из них ударил по бизнес-центру, а второй - упал возле здания Министерства обороны РФ.

При этом расследователь Bellingcat Христо Грозев отмечал, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности, "штаб кибератак ГРУ".

Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.