В окупованому Луганську згоріла нафтобаза (відео)

Масштабна пожежа спалахнула у вівторок, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську. Там згоріла нафтобаза, яку використовували росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора у Telegram.

Як зазначається, у Луганську пожежники не змогли ліквідувати загоряння, яке вчора спалахнуло на місцевій нафтобазі.

Внаслідок пожежі продукти переробки вигоріли, а інфраструктура зруйнована. Лисогор зазначає, що окупанти шукають винуватців пожежі. У мережі припускають, що могли бути дії українських захисників, але підтвердження цього немає.

"Заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. Доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту", - зазначає голова Луганської ОВА.