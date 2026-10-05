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Німеччина ризикує бути втягненою у збройний конфлікт з Росією, - німецька розвідка

13:46 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Німеччина ризикує бути втягненою у збройний конфлікт з Росією, - німецька розвідка Фото: німецькі військові (Getty Images)
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Німецька розвідка попередила про ризик прямого конфлікту з Росією на тлі посилення Москвою гібридної кампанії проти Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер, протистояння з Росією перейшло на новий і більш небезпечний рівень.

Єгер зробив таку заяву в понеділок під час щорічних публічних слухань керівників розвідувальних служб у німецькому парламенті.

"Конфронтація з Росією, з якою ми стикаємося, набула нового, більш небезпечного виміру", - заявив глава BND.

Він також зазначив, що Німеччина може бути втягнута у збройне протистояння з Росією. Як один із прикладів такої загрози Єгер навів спробу атаки в Лейпцигу.

"Німеччині загрожує втягнення у збройний конфлікт з Росією - спроба нападу в Лейпцигу є лише одним із прикладів", - підкреслив Єгер.

У Німеччині говорять про "тіньову війну"

Німецька влада вже неодноразово попереджала про посилення російської гібридної кампанії проти європейських країн.

За даними німецької сторони, Москва використовує для цього, зокрема, безпілотники та кібератаки. Росію також звинувачували в організації спроби атаки дронами на аеропорт Лейпцига в серпні.

Саме такі інциденти, за словами представників Німеччини, демонструють, що протистояння з Росією виходить за межі звичних політичних суперечностей.

Водночас Москва заперечує наміри атакувати країни НАТО.

Нагадуємо, НАТО розробило "Теорію перемоги" на випадок нападу Росії. Стратегія передбачає швидку відповідь Альянсу із широким використанням дронів, ШІ та інших нових технологій. Новини України

Паралельно Естонія змінює власну оборонну стратегію та переходить до "активної оборони". Країна передислоковує головну бригаду ближче до російського кордону та посилює далекобійні можливості.

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