Німеччина ризикує бути втягненою у збройний конфлікт з Росією, - німецька розвідка

Німецька розвідка попередила про ризик прямого конфлікту з Росією на тлі посилення Москвою гібридної кампанії проти Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер, протистояння з Росією перейшло на новий і більш небезпечний рівень.

Єгер зробив таку заяву в понеділок під час щорічних публічних слухань керівників розвідувальних служб у німецькому парламенті.

"Конфронтація з Росією, з якою ми стикаємося, набула нового, більш небезпечного виміру", - заявив глава BND.

Він також зазначив, що Німеччина може бути втягнута у збройне протистояння з Росією. Як один із прикладів такої загрози Єгер навів спробу атаки в Лейпцигу.

"Німеччині загрожує втягнення у збройний конфлікт з Росією - спроба нападу в Лейпцигу є лише одним із прикладів", - підкреслив Єгер.

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Німецька влада вже неодноразово попереджала про посилення російської гібридної кампанії проти європейських країн.

За даними німецької сторони, Москва використовує для цього, зокрема, безпілотники та кібератаки. Росію також звинувачували в організації спроби атаки дронами на аеропорт Лейпцига в серпні.

Саме такі інциденти, за словами представників Німеччини, демонструють, що протистояння з Росією виходить за межі звичних політичних суперечностей.

Водночас Москва заперечує наміри атакувати країни НАТО.