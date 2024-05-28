РосЗМІ повідомили про повторний обстріл Луганська

Тимчасово окупований Луганськ зазнав повторного обстрілу після удару, завданого 27 травня ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС і ASTRA.

Про вибухи у східній частині міста повідомив кореспондент ТАСС. Також про повторний обстріл пишуть місцеві Telegram-канали, на які посилається ASTRA. Колаборант Родіон Мірошник "не виключив", що повторного удару було завдано нібито по території, де працюють рятувальники після попереднього обстрілу, пишуть російські пропагандисти. Удар по Луганську 27 травня