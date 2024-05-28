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РосСМИ сообщили о повторном обстреле Луганска

Вторник 28 мая 2024 01:50
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РосСМИ сообщили о повторном обстреле Луганска Фото: удар по Луганску 27 мая (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

Временно оккупированный Луганск подвергся повторному обстрелу после удара, нанесенного 27 мая вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и ASTRA.

О взрывах в восточной части города сообщил корреспондент ТАСС.

Также о повторном обстреле пишут местные Telegram-каналы, на которые ссылается ASTRA.

Коллаборант Родион Мельник "не исключил", что повторный удар был нанесен якобы по территории, где работают спасатели после предыдущего обстрела, пишут российские пропагандисты.

Удар по Луганску 27 мая

Напомним, 27 мая вечером в Луганске местные жители услышали несколько взрывов. В интернете писали о нескольких "прилетах".

"Остров" сообщил о пожаре в районе Высшего авиационного училища штурманов.

Местные жители говорят, что удар нанесли по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где базировались российские оккупанты.

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