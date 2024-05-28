РосСМИ сообщили о повторном обстреле Луганска

Временно оккупированный Луганск подвергся повторному обстрелу после удара, нанесенного 27 мая вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и ASTRA.

О взрывах в восточной части города сообщил корреспондент ТАСС. Также о повторном обстреле пишут местные Telegram-каналы, на которые ссылается ASTRA. Коллаборант Родион Мельник "не исключил", что повторный удар был нанесен якобы по территории, где работают спасатели после предыдущего обстрела, пишут российские пропагандисты. Удар по Луганску 27 мая