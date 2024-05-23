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РосЗМІ повідомили про десятки вибухів у центрі Бєлгорода

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У центрі російського Бєлгорода було чути дві серії з кількох десятків вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

У Бєлгороді та Бєлгородському районі було оголошено ракетну небезпеку.

Кореспондент російського видання передав, що у центрі міста було чутно серію вибухів.

Через 15 хвилин він повідомив ще про одну серію із двох десятків вибухів.

Нагадаємо, 16 травня окупанти скинули три авіабомби на Бєлгородську область.

Вчора, 22 травня, жителі Бєлгородської області скаржилися на обстріл. У деяких житлових будинках є руйнування.

Жителів міста Муром Бєлгородської області "попросили" виїхати на кілька днів із міста.

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Бєлгород