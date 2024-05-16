Росіяни скинули на Бєлгородську область одразу три авіабомби за день, - ЗМІ

Російські пілоти продовжують "впускати" свої авіабомби на Бєлгородську область. Учора, 15 травня, було зафіксовано три такі інциденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram .

В ASTRA уточнюють, що за останні 3 місяці на російські регіони і тимчасово окуповані території України росіяни скинули щонайменше 38 авіабомб.

Перша російська бомба впала біля аквапарку "Лазурний", який знаходиться у селищі Лазурне біля Бєлгорода. Ще одну авіабомбу виявили біля села Крутий Лог.

Що передувало

Нагадаємо, росіяни останнім часом дедалі частіше скидають авіабомби на Бєлгородську область. Це відбувається на тлі їхнього наступу на Харківську область. Ворог намагається атакувати український регіон, але через несправність озброєння іноді виходять подібні інциденти.

На проблеми з використанням авіабомб у росіян вже звернула увагу британська розвідка. Там наголосили, що це несе загрозу для цивільного населення РФ.

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