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В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування в житлових будинках

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Субота 22 квітня 2023 17:37
В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування в житлових будинках Фото: ілюстроване зображення (t.me/vvgladkov)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області скиглять через обстріл села Нова Таволжанка Щебекинського району. Руйнування виявили в 9 житлових будинках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень немає, за винятком лінії електропередачі. Аварійні служби виїхали на місце для оперативного усунення наслідків", - пише Гладков.

Пізніше губернатор уточнив, що руйнувань зазнали 9 приватних житлових будинків: вибиті вікна, посічені паркани й фасади.

"Оперативні та аварійні служби на місці продовжують побудинковий обхід території. Відновлення електропостачання буде протягом 4-5 годин", - додав губернатор.

В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування в житлових будинках

Фото: ілюстроване зображення (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Бєлгороді загорілось сіносховище внаслідок чергових ударів по селищу Красне Щебекінського міського округу.

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