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РосСМИ сообщили о десятках взрывов в центре Белгорода

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В центре российского Белгорода были слышны две серии из нескольких десятков взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

В Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

Корреспондент российского издания передал, что в центре города была слышна серия взрывов.

Через 15 минут он сообщил еще об одной серии из двух десятков взрывов.

Напомним, 16 мая оккупанты сбросили три авиабомбы на Белгородскую область.

Вчера, 22 мая, жители Белгородской области жаловались на обстрелы. В некоторых жилых домах есть разрушения.

Жителей города Муром Белгородской области "попросили" уехать на несколько дней из города.

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Белгород