РосЗМІ показали фейкове відео знищення ЗРК IRIS-T у Сумській області, - BILD

Зазначається, що відповідні кадри поширив пов'язаний із Міноборони Росії телеканал "Звезда". У ЗМІ зазначили, що інцидент начебто стався біля села Сінне Сумської області України, за 11 км від кордону з Курською областю РФ.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке назвав оприлюднені кадри "дуже схожими на муляж". На його думку, про це свідчать три ключових фактори.

По-перше, ймовірний IRIS-T "самотньо стоїть на узліссі", навколо не видно жодного солдата.

По-друге, після прямого влучання немає полум'я або розривів. У справжньому комплексі ППО здетонували б боєприпаси і паливо.

І по-третє, після потужного удару, установка зовні практично не змінилася. Рьопке припускає, що вона була зроблена з дерева або схожого матеріалу.