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РосЗМІ показали фейкове відео знищення ЗРК IRIS-T у Сумській області, - BILD

Фото: росіяни показали фейкове відео знищення німецької системи ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Продемонстроване російським ЗМІ відео знищення ракетою "Іскандер-М" зенітного ракетного комплексу IRIS-T разом із особовим складом ЗСУ, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання BILD.

Зазначається, що відповідні кадри поширив пов'язаний із Міноборони Росії телеканал "Звезда". У ЗМІ зазначили, що інцидент начебто стався біля села Сінне Сумської області України, за 11 км від кордону з Курською областю РФ.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке назвав оприлюднені кадри "дуже схожими на муляж". На його думку, про це свідчать три ключових фактори.

По-перше, ймовірний IRIS-T "самотньо стоїть на узліссі", навколо не видно жодного солдата.

По-друге, після прямого влучання немає полум'я або розривів. У справжньому комплексі ППО здетонували б боєприпаси і паливо.

І по-третє, після потужного удару, установка зовні практично не змінилася. Рьопке припускає, що вона була зроблена з дерева або схожого матеріалу.

Російські фейки про війну

Днями російські пропагандисти звинуватили ЗСУ в хімічній атаці у Курській області через начебто неможливість прорвати оборону.

Також росЗМІ поширили фейк про начебто наміри США усунути президента Володимира Зеленського через операцію в Курській області.

Крім того, Росія ймовірно планує інформаційно-психологічну операцію проти України на тлі боїв у Курській області.

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