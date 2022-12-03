РосЗМІ підтвердили затримання Фрідмана в Лондоні

Як пише видання, посилаючись на власне джерело, олігарха нібито відпустили під заставу.

"Фрідмана затримала поліція. Але, за нашими відомостями, його поки що відпустили під заставу", - сказав співрозмовник агентства.

Також співрозмовник відзначив, що поки що іншої інформації щодо затримання немає.

Відзначимо, як раніше повідомлялось, в Британії заарештували 58-річного бізнесмена з Росії через підозру у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.

Також в рамках операції були затримані: