У Лондоні заарештували російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей

Британська поліція заарештувала російського бізнесмена у своєму лондонському будинку. У рамках операції затримано ще двох людей, імена нікого з них не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

58-річного чоловіка затримали за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.

Другого затриманого, 35-річного чоловіка, співробітника особняка, де проживав перший заарештований, затримали на виході з будинку з сумкою, в якій були тисячі фунтів готівкою. Його заарештували за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні роботі поліції.

Третя людина - 39-річний чоловік - була заарештована у своєму будинку в Пімліко на заході Лондона за підозрою у відмиванні грошей та змові з метою шахрайства.

У операції із затримання брали участь понад 50 офіцерів Відділу боротьби з клептократією (Combating Kleptocracy Cell) Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA). Після обшуку в особняку було вилучено кілька цифрових пристроїв та значну суму готівки.

Грем Біггар, генеральний директор NCA, зазначив, що створений цього року підрозділ досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів.