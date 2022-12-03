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РосСМИ подтвердили задержание Фридмана в Лондоне

Фото: Михаил Фридман, российский миллиардер (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские СМИ подтвердили информацию о задержании британской полицией российского миллиардера Михаила Фридмана в Лондоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как пишет издание, ссылаясь на собственный источник, олигарха отпустили под залог.

"Фридмана задержала полиция. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог", - сказал собеседник агентства.

Также собеседник отметил, что пока другой информации о задержании нет.

Отметим, как ранее сообщалось, в Британии арестовали 58-летнего бизнесмена из России по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний.

Также в рамках сделки были задержаны:

  • 35-летний мужчина - сотрудник особняка, в котором проживал 58-летний арестованный. Первого задержали на выходе из дома с сумкой, в которой находились тысячи фунтов наличными. Его подозревают в отмывании денег и препятствии работе полиции;
  • 39-летний мужчина - по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью мошенничества.

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