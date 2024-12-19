Ростовську область масовано атакували дрони і ракети: губернатор озвучив подробиці
Минулої ночі низка міст Ростовської області зазнала масованої атаки дронами і ракетами. Сили ППО збивали ударні дрони та ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсара.
Низка міст регіону були атаковані понад трьома десятками безпілотників і трьома ракетами. Сили протиповітряної оборони були задіяні для захисту: Таганрога, Батайська, Ростова, Шахт, Кам'янська, Міллерово і Новошахтинська.
За словами Слюсара, більшу частину повітряних цілей було нейтралізовано, але на Новошахтинському заводі нафтопродуктів сталося загоряння.
"На жаль, через падіння фрагментів безпілотника дістала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Йому надано необхідну допомогу", - сказав т.в.о. губернатора.
О 06:45 за місцевим часом (5:45 за Києвом) пожежу на НПЗ було ліквідовано.
Повітряні атаки на Ростовську область
В ніч на 19 грудня близько півночі у місті Новошахтинськ Ростовської області прогриміла серія вибухів.
Очевидці повідомили про атаку на місце дронів-камікадзе та розмістили відео масштабної пожежі на Новошахтинському нафтопереробному заводі.
Вдень у середу, 18 грудня, росіяни поскаржилися на ракетну атаку по Ростовській області. Сили ППО начебто збили 10 ракет. В одному з населених пунктів області загорівся приватний будинок.
Наприкінці листопада внаслідок атаки БпЛА, в районі міста Каменськ-Шахтинський спалахнула пожежа на нафтобазі "Атлас".
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