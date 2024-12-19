Ростовську область масовано атакували дрони і ракети: губернатор озвучив подробиці

Минулої ночі низка міст Ростовської області зазнала масованої атаки дронами і ракетами. Сили ППО збивали ударні дрони та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсара.

Низка міст регіону були атаковані понад трьома десятками безпілотників і трьома ракетами. Сили протиповітряної оборони були задіяні для захисту: Таганрога, Батайська, Ростова, Шахт, Кам'янська, Міллерово і Новошахтинська.

За словами Слюсара, більшу частину повітряних цілей було нейтралізовано, але на Новошахтинському заводі нафтопродуктів сталося загоряння.

"На жаль, через падіння фрагментів безпілотника дістала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Йому надано необхідну допомогу", - сказав т.в.о. губернатора.

О 06:45 за місцевим часом (5:45 за Києвом) пожежу на НПЗ було ліквідовано.