Новошахтинськ атакували ударні дрони, у місті загорівся НПЗ

Ударні дрони-камікадзе атакували російське місто Новошахтинськ (Ростовська область). Очевидці повідомляють про масштабну пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Також очевидці зафільмували момент атаки дрона на завод.

За його словами, вибухи над містом лунають уже близько 40 хвилин.

Море вибухів було... Черги автоматні періодично, звуки збитих ракет", - сказав інший очевидець.

"Яскравіше небо стало. Як минулого разу, коли бомбили", - зазначив очевидець.

За словами місцевих жителів, у місті прогриміли вибухи, а згодом на небі з'явилося світіння.

Атаки дронами на РФ

Впродовж 2024 року прикордонні з Україною регіони Росії постійно атакують невстановлені дрони-камікадзе. Безпілотники найчастіше уражають військові об'єкти, склади зі зброєю, нафтобази та нафтопереробні заводи.

Вранці 15 грудня столицю Чечні місто Грозний атакували ударні дрони-камікадзе. Безпілотники вдарили по будівлях полку чеченського спецназу та ОМОНу.

Згодом стало відомо, що Грозний атакували дрони ГУР Міноборони України. БпЛА створили на базі спортивного літака українського виробництва "Аеропракт А-22".

В ніч на 14 грудня прогриміли вибухи в російському місті Орел. Безпілотники атакували нафтобазу, на її території виникла пожежа.

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