Новошахтинськ атакували ударні дрони, у місті загорівся НПЗ
Ударні дрони-камікадзе атакували російське місто Новошахтинськ (Ростовська область). Очевидці повідомляють про масштабну пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
За словами місцевих жителів, у місті прогриміли вибухи, а згодом на небі з'явилося світіння.
"Яскравіше небо стало. Як минулого разу, коли бомбили", - зазначив очевидець.
Море вибухів було... Черги автоматні періодично, звуки збитих ракет", - сказав інший очевидець.
За його словами, вибухи над містом лунають уже близько 40 хвилин.
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Також очевидці зафільмували момент атаки дрона на завод.
Атаки дронами на РФ
Впродовж 2024 року прикордонні з Україною регіони Росії постійно атакують невстановлені дрони-камікадзе. Безпілотники найчастіше уражають військові об'єкти, склади зі зброєю, нафтобази та нафтопереробні заводи.
Вранці 15 грудня столицю Чечні місто Грозний атакували ударні дрони-камікадзе. Безпілотники вдарили по будівлях полку чеченського спецназу та ОМОНу.
Згодом стало відомо, що Грозний атакували дрони ГУР Міноборони України. БпЛА створили на базі спортивного літака українського виробництва "Аеропракт А-22".
В ніч на 14 грудня прогриміли вибухи в російському місті Орел. Безпілотники атакували нафтобазу, на її території виникла пожежа.
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