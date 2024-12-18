ua en ru
Ср, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Ростовській області заявили про ракетну атаку і похизувались роботою ППО

Середа 18 грудня 2024 18:10
UA EN RU
У Ростовській області заявили про ракетну атаку і похизувались роботою ППО Ілюстративне фото: у Ростовській області заявили про ракетну атаку 18 грудня (t.me mchs_official )
Автор: Наталія Кава

У Ростовській області вдень середи, 17 грудня працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни поскаржились на ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За його словами, регіон нібито було атаковано ракетами, а російська ППО відбила атаку 10 ракет.

В результаті цього у Кам'янському районі внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок. На місці працюють чергово-рятувальні служби.

Також він заявив, що осколками було пошкоджено вікна в будинку по вулиці Річкова. У дворі домоволодіння по вулиці Карла Маркса виявлено ще один фрагмент ракети.

За оперативними даними, що надходять, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Також в мережі було оприлюднено відповідні відео, на яких видно атаку.

Обстріли Ростовської області

Раніше ми писали про те, що у Ростовській області 29 листопада пролунали вибухи під час повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Біля міста Каменськ-Шахтинський сталася пожежа на нафтобазі "Атлас".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростов Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи
Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи
DAILY
Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій