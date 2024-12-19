Ростовскую область массированно атаковали дроны и ракеты: губернатор озвучил подробности
Прошлой ночью ряд городов Ростовской области подвергся массированной атаке дронами и ракетами. Силы ПВО сбивали ударные дроны и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсара.
Ряд городов региона были атакованы более тремя десятками беспилотников и тремя ракетами. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты: Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.
По словам Слюсара, большая часть воздушных целей была нейтрализована, но на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание.
"К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранение один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь", - сказал врио губернатора.
В 06:45 по местному времени (5:45 по Киеву) пожар на НПЗ был ликвидирован.
Воздушные атаки на Ростовскую область
В ночь на 19 декабря около полуночи в городе Новошахтинск Ростовской области прогремела серия взрывов.
Очевидцы сообщили об атаке на место дронов-камикадзе и разместили видео масштабного пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
Днем в среду, 18 декабря, россияне пожаловались на ракетную атаку по Ростовской области. Силы ПВО якобы сбили 10 ракет. В одном из населенных пунктов области загорелся частный дом.
В конце ноября в результате атаки БпЛА, в районе города Каменск-Шахтинский вспыхнул пожар на нефтебазе "Атлас".
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