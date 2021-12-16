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Ростовский суд удалил с сайта приговор с упоминанием войск РФ на Донбассе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кировский районный суд Ростова-на-Дону удалил со своего сайта приговор, в котором упоминалось о поставках продовольствия российским военным на Донбассе. Текст документа пока доступен в веб-архиве кешированной копии портала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

В пресс-службе суда агентству сообщили, что на сайте был размещен обезличенный приговор с показаниями одного из подсудимых. Там также подчеркнули, что в обвинении не говорится о поставках продовольствия воинским частям РФ, которые дислоцируются на территории "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, сегодня, 16 декабря, в СМИ распространилась информация о том, что российский суд якобы признал присутствие российских войск на оккупированном Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Отметим, в МИД Украины назвали судебный приговор с упоминанием о российских войсках на Донбассе "явкой с повинной".

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