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Ростовський суд видалив з сайту вирок зі згадкою військ РФ на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону видалив зі свого сайту вирок, в якому згадувалося про постачання продовольства російським військовим на Донбасі. Текст документа наразі доступний у веб-архіві кешованої копії порталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

У пресслужбі суду агентству повідомили, що на сайті був розміщений знеособлений вирок з показаннями одного з підсудних. Там також підкреслили, що в звинуваченні не йдеться про постачання продовольства військовим частинам РФ, які дислокуються на території "ДНР" і "ЛНР".

Текст віддаленого вироку з показаннями підсудного поки що доступний у вебархіві кешованої копії сайту суду.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, в ЗМІ поширилася інформація про те, що російський суд нібито визнав присутність російських військ на окупованому Донбасі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.

Відзначимо, в МЗС України назвали судовий вирок зі згадкою про російські війська на Донбасі "явкою з повинною".

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