"Явка с повинной": МИД Украины отреагировал на скандальный судебный приговор в России

Кировский районный суд Ростова-на-Дону, который накануне "признал" наличие войск РФ на оккупированном Донбассе, подписал России явку с повинной. Такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - заявил он.

Представитель МИДа добавил, что это решение укрепит позицию Украины в делах против России в международных судебных инстанциях.

"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение по публичному доступу. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.