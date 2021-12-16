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"Явка с повинной": МИД Украины отреагировал на скандальный судебный приговор в России

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Четверг 16 декабря 2021 16:38
"Явка с повинной": МИД Украины отреагировал на скандальный судебный приговор в России Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий, Валерия Полищук

Кировский районный суд Ростова-на-Дону, который накануне "признал" наличие войск РФ на оккупированном Донбассе, подписал России явку с повинной. Такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - заявил он.

Представитель МИДа добавил, что это решение укрепит позицию Украины в делах против России в международных судебных инстанциях.

"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение по публичному доступу. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась информация о том, что подрядчик Минобороны России на суде в деле о посредничестве во взяточничестве заявил, что на Донбассе находятся российские военные.

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