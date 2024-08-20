ua en ru
Ср, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Ростовській області третю добу палає нафтобаза: вибухнула чергова цистерна (відео)

Пролетарськ, Вівторок 20 серпня 2024 22:33
UA EN RU
У Ростовській області третю добу палає нафтобаза: вибухнула чергова цистерна (відео) Ілюстративне фото: у Ростовській області третю добу палає нафтобаза (wikimapia.org)
Автор: Іван Носальський

У місті Пролетарськ Ростовської області рятувальники не можуть впоратися з пожежею на нафтобазі вже третю добу. Там вибухнула ще одна цистерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram.

У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити момент вибуху чергової цистерни на нафтобазі в Пролетарську. За непідтвердженою інформацією, ніхто не постраждав.

При цьому супутникові знімки свідчать, що дим від пожежі в Пролетарську вже наближається до Ростова, відстань між містами - близько 150 кілометрів.

У Ростовській області третю добу палає нафтобаза: вибухнула чергова цистерна (відео)Фото: зміг наближається до Ростова (t.me/news161ru)

Губернатор Василь Голубєв тим часом стверджує, що для гасіння пожежі залучили два пожежні потяги, які забезпечують водопостачання.

Також на прилеглу територію російські літаки Іл-76 двічі скидали воду.

Чиновник країни-агресора запевняє, що загрози поширення вогню на житлові будинки та інші об'єкти немає.

Що передувало

Нагадаємо, 18 серпня росіяни поскаржилися на атаку дронів на нафтобазу у Пролетарську. Джерела РБК-Україна повідомили, що операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони України.

У мережі писали, що під час гасіння пожежі постраждали десятки рятувальників.

Також Telegram-канали публікували відео, на яких рятувальники стверджували, що вони відмовляються гасити пожежу через сильне полум'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Пожежа Ростовская область Атака дронів
NEWS
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну