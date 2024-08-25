У Ростовській області восьмий день горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ

У Ростовській області вже восьмий день горить нафтобаза. Пожежа почалась після атаки військових ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Супутникові знімки демонструють, що на восьмий день пожежі, на нафтобазі у Ростовській області все ще немає видимих поліпшень ситуації.
На фото, зробленому сьогодні вдень можна побачити, що дим поширюється щонайменше від 3 основних осередків пожежі.
Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу в Пролетарську атакували дрони Головного управління розвідки Міноборони України. Атака відбулась за участю дронів-камікадзе українського виробництва.
Після цього на нафтобазі розпочалася пожежа та вибухали цистерни з паливом. Російські рятувальники не можуть нічого вдіяти з вогнем уже шостий день, частина з них постраждала.
Російські ЗМІ писали, що дим, який виник внаслідок пожежі, зафіксували біля Ростова. Відстань між містами - близько 150 кілометрів.
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