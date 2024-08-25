В Ростовской области восьмой день горит нефтебаза, которую атаковали ВСУ

Спутниковые снимки демонстрируют, что на восьмой день пожара, на нефтебазе в Ростовской области, все еще нет видимых улучшений ситуации.

На фото, сделанном сегодня днем, можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.