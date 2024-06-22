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У Ростовській області три дні гасили пожежу на нафтобазі після атаки: супутникові знімки

Фото: у Ростовській області три дні гасили пожежу на нафтобазі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Ростовській області три доби гасили пожежу на нафтобазі після атаки українських дронів. З'явилися супутникові знімки наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про нафтобазу у місті Азов Ростовської області Росії. В ніч на 18 червня нафтобаза була атакована дронами.

Внаслідок удару на території нафтобази спалахнула потужна пожежа. Як повідомляють у ЗМІ, загоряння ліквідували через три дні після атаки.

На супутникових знімках можна помітити, що вигоріли три з шести резервуарів з паливом.

 

 

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали потужного удару по російських нафтопереробних заводах. Були атаковані чотири НПЗ - Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.

Крім того, українські захисники атакували радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських військ у Криму та Брянській області РФ.

Також минулої ночі у Краснодарському краї були уражені місця зберігання й підготовки "Шахедів". Сили оборони атакували навчальні корпуси та пункти управління ворожими дронами.

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Російська ФедераціяНПЗРостовская областьАтака дронів