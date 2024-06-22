В Ростовской области три дня тушили пожар на нефтебазе после атаки: спутниковые снимки

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Были атакованы четыре НПЗ - Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.

Кроме того, украинские защитники атаковали радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских войск в Крыму и Брянской области РФ.

Также минувшей ночью в Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов". Силы обороны атаковали учебные корпуса и пункты управления вражескими дронами.

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