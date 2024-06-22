У Ростовській області три дні гасили пожежу на нафтобазі після атаки: супутникові знімки

Фото: у Ростовській області три дні гасили пожежу на нафтобазі (Getty Images)

У Ростовській області три доби гасили пожежу на нафтобазі після атаки українських дронів. З'явилися супутникові знімки наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про нафтобазу у місті Азов Ростовської області Росії. В ніч на 18 червня нафтобаза була атакована дронами. Внаслідок удару на території нафтобази спалахнула потужна пожежа. Як повідомляють у ЗМІ, загоряння ліквідували через три дні після атаки. На супутникових знімках можна помітити, що вигоріли три з шести резервуарів з паливом.