В Ростовской области три дня тушили пожар на нефтебазе после атаки: спутниковые снимки

В Ростовской области трое суток тушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов. Появились спутниковые снимки последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На спутниковых снимках можно заметить, что выгорело три из шести резервуаров с топливом.

В результате удара на территории нефтебазы вспыхнул мощный пожар. Как сообщают в СМИ, возгорание ликвидировали спустя три дня после атаки.

Речь идет о нефтебазе в городе Азов Ростовской области России. В ночь на 18 июня нефтебаза была атакована дронами.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Были атакованы четыре НПЗ - Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.

Кроме того, украинские защитники атаковали радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских войск в Крыму и Брянской области РФ.

Также минувшей ночью в Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов". Силы обороны атаковали учебные корпуса и пункты управления вражескими дронами.

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