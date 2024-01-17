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В Ростовській області Росії палає поліефірний завод, перед цим чули вибух

Фото: в Ростовській області Росії палає поліефірний завод, перед цим чули вибух (рос ЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

В Ростовській області Росії сталась пожежа на Шахтинському поліефірному заводі. Перед цим очевидці чули вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Don Mash.

За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим. 

Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Зокрема стверджують про двох постраждалих - жінку з переломом ноги й чоловіка з опіками. 

За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області Єкатерини Стенякиної, є руйнування в виробничій будівлі. 

Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом із виробництва поліефірного штапельного волокна на території Росії. 

Не атака БпЛА 

Губернатор Ростовської області Василій Голубєв, заперечив інформацію щодо атаки БпЛА. За його словами, в момент вибуху ППО на території регіону не працювала. 

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Наприклад, 13 січня, у російському Санкт-Петербурзі сталась сильна пожежа на складі магазину Wildberries. Вогонь охопив щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Також у той самий день в Москві палала недобудована багатоповерхівка. Як стверджували в мережі, це була будівля "Сбербанку". 

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