В Ростовской области России пылает полиэфирный завод, перед этим слышали взрыв

По словам очевидцев, сначала они услышали взрыв, после чего в районе завода повалил чёрный дым.

Согласно предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров. Горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. В частности, утверждают о двух пострадавших - женщине с переломом ноги и мужчине с ожогами.

По словам депутата Госдумы России от Ростовской области Екатерины Стенякиной, есть разрушение в производственном здании.

Также следует добавить, что завод был открыт только летом 2023 года и стал первым заводом по производству полиэфирного штапельного волокна на территории России.

Не атака БпЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, опроверг информацию относительно атаки БпЛА. По его словам, в момент взрыва ПВО на территории региона не работала.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

К примеру, 13 января, в российском Санкт-Петербурге произошел сильный пожар на складе магазина Wildberries. Огонь охватил не менее 50 тысяч квадратных метров, в момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Также в тот же день в Москве пылала недостроенная многоэтажка. Как утверждали в сети, это было здание "Сбербанка".